一年一度的母親節即將到來，包括晶華(2707)、寒舍(2739)、雲品(2740)等各大飯店業者均推出一系列多元住宿、餐飲內用及外帶方案，除了優惠禮遇更為豐富，亦因應疫情升溫延長戰線，將優惠方案活動檔期進一步延伸至整個5月，致力在疫情逆風中鞏固節慶商機。

台北晶華酒店祭出「買6000送6000感恩媽咪全額回饋版」住房專案，贈送的6000元消費金除可點購多款美食外，亦可選購根據禮物排行榜推出的「感恩禮品組」，包括獨家酒款與茶飲、2款冷凍禮盒組、2款海陸外帶饗宴、15款美饌、沐蘭SPA芳香療程等多元品項。

餐飲方面，台北晶華將1樓(木百)麗廳餐檯及座位延伸至中庭，推出「Super Buffet超級自助餐」饗宴，另由宴會團隊打造7、8日限定啟程的「孝親餐飲巴士」，「晶華美食到你家」平台及各餐廳開放訂購「母親節闔家外帶餐」，提供5款套餐及4款造型糕點選擇。

礁溪晶泉丰旅推出「母親節寵愛月」優惠住房專案，加贈媽咪尊享60分鐘經絡按摩舒活放鬆、龍蝦海陸雙主餐鍋物，加碼母親節特調飲品，入住每房贈送康乃馨花禮和甜享提拉米蘇蛋糕，專案再享加購高鐵車票65折優惠。

捷絲旅則集結台北西門、宜蘭礁溪、花蓮中正、高雄站前、台南十鼓等5處據點，推出為期1個月的「花漾媽咪」優惠住房專案，入住贈送包括無負擔的Double Veggie蔬食百匯晚餐、網美最愛的洗髮體驗、專業足底指壓按摩等各項獨家好禮。

寒舍旗下台北喜來登以台味華麗復古風推出一系列體驗企畫，「花漾年華」住房專案攜手旗袍名店「貳零年華Salon 1920s」聯手推出「大稻埕復古一日遊」行程，可體驗復古旗袍換裝、按摩或臉部護膚療程、行政貴賓廳歡飲時光禮遇及贈送特製母親節蛋糕等優惠。

餐飲方面，台北喜來登館內餐廳7～8日於館內餐廳推出米其林星饌、自助百匯等多國美饌，於指定餐廳消費滿額贈台灣花草茶品牌「小草作」果韻花香禮組。The Deli亦推出母親節外帶饗宴及3款復古母親節限定造型蛋糕，讓消費者也可在家慶祝。

台北寒舍艾美則推出「尊寵女王」住房專案，與「Paint Sip畫飲」合作贈送價值3200元的紓壓繪畫課程，並可於房內享用奢華海陸晚餐。凡預訂母親節住房專案，或於活動期間在館內餐飲消費達滿額，即獲贈法國瑪恩Mathilde M.提供的精緻小禮乙組。

餐飲方面，寒舍艾美館內連4年獲米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」，於5月前2周周末推出母親節限定套餐，位於1樓的巧克光廊外賣店，則推出母親節外帶分享餐及2款小尺吋母親節蛋糕，搶攻小家庭外帶市場。

寒舍艾麗酒店推出「致愛．媽咪」住房專案，可享用LA FARFALLA義式餐廳晚餐及翌日早餐，並贈送清新浪漫手工皂禮盒或香甜英國梨與白桃香氛蠟燭。LA FARFALLA義式餐廳同步推出半自助式套餐，消費滿額即贈送台北寒舍艾美「草莓伯爵蛋糕」乙顆。

礁溪寒沐酒店推出「珍寵媽咪」住房活動，入住可獲抽獎券乙張。館內「川薈」中餐廳推出十人桌席饗宴及魅遊蜀宴湯菜組4人套餐，「MU TABLE」自助餐廳每周三、周日及母親節假期安排「黑鮪魚現切秀」，MU BAR伴手禮花車則販售「蜜茶馨意」限定慕斯蛋糕。

台北文華東方酒店推出「VALMONT扇悅之旅」限量住房專案，可入住行政都會套房，並體驗芳療中心「活力生機」臉部護理療程、享用行政禮遇下午茶等。館內「雅閣」中餐廳及「Bencotto」義大利餐廳均推出母親節限定興及套餐，以及「香氛之愛」母親節限定蛋糕。