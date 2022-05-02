今年她蒐集沿途189個宮廟印信，並送給所長林士欽祈警平安。（警方提供）

高雄市1名年約5旬李姓女子，每年到台中跟隨大甲媽鑾轎遶境。10年前鑾轎行經沙鹿區中山路勞工育樂中心前，李女看見媽祖娘傘停等鑾轎時，想走近娘傘下祈福，卻多次未如願；李女向當年維護娘傘安全的偵查佐林士欽求助，林讓她如願讓她感動不已；今年她蒐集沿途189間宮廟印信，送給林士欽及祈警平安。

李姓女子10年前，當媽祖鑾轎走到沙鹿區勞工育樂中心前，她想走近娘傘下祈福，因信眾太多被多次擠到旁邊，李女向當時維護娘傘安全勤務的偵查佐林士欽(現任清水警分局高美派出所所長)詢問可否接近？林士欽帶她到娘傘下祈福，當晚讓她感動不已。

林女此後，每年跟隨鑾轎走到沙鹿區勞工育樂中心時，都會主動找尋及探望林士欽。今年李女決定沿途蒐集各宮廟印信，為感謝林士欽及辛勞的警察人員祈福；她在大甲媽遶境前預先做功課，從遶境路線圖及每年跟隨經驗初估約有189間宮廟。

李女買全開宣紙並畫上190格子，自大甲媽遶境時，便開始9天8夜的蒐集印信，過程中雖曾遇宮廟人員詢問，蒐集印信用意，但也都順利；最後整篇還少一個印信，李女便請人刻上「弟子恭奉」等字印章，終於完成整篇幅的印信。

李女蒐集後，還帶著印信前往大甲鎮瀾宮向媽祖燒香為林士欽及警察人員祈福平安，並將印信章過火後，親自送給林士欽並感謝辛勞護轎的警察人員。林士欽看到李女送來的這張印信時，非常驚訝及感動也欽佩李女的用心。