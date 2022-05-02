台中市府會餐敘傳播鏈持續延燒，1日晚間副市長黃國榮PCR採檢陽性確診後，快篩陽性的運動局長李昱叡、市議員李中，2日上午PCR採檢結果出爐，同樣也陽性確診；累計教育文化委員會、地政委員會的兩場餐會，已經有15名官員、民代確診。詳情將於今（2）日下午3點台中市疫情指揮中心記者會統一說明。

台中市議會定期會開議，近日議程進入各委員會的業務質詢，上月26日晚間教育文化委員會餐會、28日晚間則是地政委員會餐會，原本是要讓市府副市長與局處長，藉此與議會主管、各委員會議員們交流，不料竟成為新冠肺炎快速傳播的途徑。

由於台中市長盧秀燕今天仍在居家隔離中，副市長令狐榮達與黃國榮又接連確診，只剩下副市長陳子敬1人獨挑大樑；中市府強調職務均有代理人，且已採分艙分流，亦可居家辦公、視訊主持會議，不影響公務運作。本周起市議會的業務質詢仍舊照議程舉行，陳子敬將一連兩周出席議會備詢。

台中市政府指出，4月26日教育文化委員會餐會市府、議會共24人參加，目前已有11人確診，另13人快篩陰性。市府已有7人確診，分別為副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、教育局長楊振昇與運動局長李昱叡、文化局1名同仁、運動局1名同仁等，議會已有4人確診，分別為民進黨市議員江肇國、王立任，議會專門委員、公關主任張明昌等4人確診。

4月28日交通地政委員會餐會，府會則有34人參加，已知4人確診，包括副市長黃國榮、觀光旅遊局長韓育琪、地政局長吳存金、國民黨市議員李中，其他正在疫調中；傳出地政局副局長朱上岸也快篩陽性，PCR採檢結果尚未公布。