台中市議會開議期間，4月下旬舉行的教育文化委員會、交通地政委員會餐敘染疫風暴擴大 ，2日新增運動局長李昱叡、市議員李中確診，計已釀成2名副市長、6名局長、2名市議員與其他府會相關人員確診，這兩場餐會已累計造成15人確診，副市長黃國榮、令狐榮達確診，目前整體狀況尚屬正常，今日仍能參加視訊會議，指揮政務，市長盧秀燕將在今日下午3時防疫記者會進一步說明。

4月26日議會教育文化委員會餐敘共24人，全員篩檢，14人快篩陰性，12人PCR陽性確診，其中包括市議員江肇國、王立任、李中，官員則有令狐榮達、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡與局處相關人員計12人。

4月28日市議會與市府舉行交通地政委員會餐敘，餐會共34人參加，目前包括黃國榮、觀光旅遊局長韓育琪、地政局長吳存金等3人PCR陽性確診，目前疫調進行中，目前這兩場府會餐敘共造成15人染疫。

市府表示，黃國榮1日出現症狀，喉嚨輕微不舒服，前往醫院PCR採驗，結果陽性，目前整體狀況尚屬正常，2日仍能參加視訊會議，指揮政務。

黃國榮28日有參加交通地政委員會餐敘，因已有數名同仁確診，今日出現症狀時便前往篩驗，結果確診；辦公室有進行分艙分流，分時段上班，目前匡列1名親友居隔。