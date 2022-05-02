勇士「追夢」卓雷蒙格林2日在上半場還剩1分18秒拉倒灰熊前鋒克拉克被吹二級惡意犯規驅逐出場，克拉克也在賽後痛批，「格林在他生涯當中以惡意犯規聞名，我整個人生都在電視上看他那樣做，感覺就是我不驚訝他對我這樣做！」格林也馬上回應一連串哭笑不得表情。

當裁判宣判卓雷蒙格林二級惡意犯規驅逐出場，格林一臉不敢置信在場邊跑來跑去，原本以為他要跑出場外了，他卻突然「跳」回場內，衝到板凳席跟所有隊友擊掌過後，最後終於一邊高舉雙臂，一邊跑出場外，史蒂芬柯瑞也只能露出苦笑表情。

卓雷蒙格林賽後第一時間也錄製影片澄清，「我不認為那次犯規達到惡意犯規的標準，就算達到了，也沒到二級惡意犯規程度，我看過二級惡意犯規是怎樣的，即使算上我的『聲譽』，也不該這樣吹判，我不否認我在這個聯盟擁有這種惡名。」

「我想今晚更多的是聲譽問題，而是太過強硬的犯規，接下來我最擔心的是那帶給我兩個惡犯積分，」卓雷蒙格林說，「我只希望有正確的事情發生，起碼幫我降到一級惡犯，因為二級惡犯的定義是不必要的接觸，但我可以說那是必要的，因為我在努力阻止讓他完成三分打。」