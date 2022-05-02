台積電是台灣半導體產業的領頭羊，優於業界的薪資條件讓不少求職者相當羨慕，積極爭取想擠進窄門，然而有網友卻表示，從台大畢業後面試台積電、聯發科等高科技公司都被打槍，感嘆自己「愧對校名」，文章引起網友們熱烈討論，許多人點出落選關鍵在於他就讀的科系「建築與城鄉研究所」與科技業的連結性相當低，甚至建議他回去重讀相關科系錄取機率也會提高。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，「GG發哥都沒人要我，當年也考不上電資，我還能去哪裡，碩班也沒學到什麼，我是不是愧對校名，現在的工作也很底層。」感嘆自己從台大畢業後出現求職不順的狀況。

話題引起網友們熱議，許多人指出，原Po就讀的建築與城鄉研究所與科技業關係低，是頻頻落選的原因，「這個所也想進發哥」、「選這種科系投半導體？」、「你就不是電資啊，你是不是當我們唸4+2年的白癡」、「以為臺大就可以嗎」、「繼續選校不選系阿，想進科技業自己也不準備。」

有內行網友建議，如果真的有心想走科技業，可以先去修相關的學程好好準備，「認真回，再讀一個電資碩」、「回去重讀」、「如果那麼想進科技業，就去補個電資碩吧，認真」、「我補了電資碩（中字），今年拿到GG預聘供你參考」、「真的想進科技業就回去進修吧，沒啥好問的。」