本土疫情急速升溫連數日破萬，演藝圈不少人相繼確診或有接觸確診者，而江蕙經紀人陳子鴻染疫後，也將自身染疫經歷分享並喊「不必太過驚慌」，讓不少星友及粉絲大讚。

「1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院」校長陳子鴻是「天后」江蕙的推手，上月確診後目前已痊癒，昨1日晚在臉書分享經歷，一開始坦承「我確診了，也痊癒了」。他透露，其實症狀就像不太嚴重的流感，會咳嗽喉嚨痛，頭兩天有點疲倦，感冒藥吃幾天，吃好睡飽就好了。

陳子鴻認為既然確診了，就分享一下這次8點心得給大家參考，並提醒疫情升溫大家都要小心，但也暖心喊「不必太過驚慌」。

1、家裡備著一週份量的感冒藥，止痛藥，咳嗽藥，維他命B和C，還有食物。

2、沒症狀就不管，如果有喉嚨痛，發燒，頭痛的症狀，快篩一下，萬一是陽性，百分之九十是中了，自己乖乖在家吃藥隔離。不用再去PCR了，醫護人員已經夠辛苦，不要再增加他們的負擔。而且PCR的地方更容易感染，除非不得已不要去。

3、萬一確診，趕緊通知前三天密切接觸的朋友，請他們注意，尤其是一起吃飯的朋友最危險。

4、這次確診七天後快篩還是弱陽性，所以不要管政府說隔離幾天，確認自己陰性之後隔天再出門，以免害到別人。

5、後來我自己在家再隔離三天，為了節省快篩劑，我第十天才又快篩，確定是陰性。

6、隔離期間在家看書練琴，終於把厚厚一本台灣史教科書K完，對照之前看過的斯卡羅，西鄉隆盛傳記，格外有感。

7、確診了不用緊張，就是感冒的感覺，按時吃藥多喝水少說話，3-4天症狀就會緩解，但一定要確認自己陰性了才可以出門。

8、除非熱到受不了。盡量不要開冷氣，否則太乾燥隔天起床喉嚨會爆痛。起床立刻多喝水很快會緩解。」