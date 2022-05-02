捷運新北樹林線土城LG09、LG10、LG12、LG13站4月29日經新北市都市計畫委員會審議通過，將報請內政部審議，其中位於土城金城路三段與延和路口的LG09站捷運聯合開發變更案，配合台電變電所搬遷同時整合周邊剩餘工業區土地，預計翻轉工業區面積達2.88公頃，且新北市政府約可取得0.33公頃的可建築土地及0.86公頃的公園綠地。

城鄉發展局局長黃國峰表示，土城LG09、LG10、LG12、LG13站2020年12月8日經內政部都市計畫委員會第982次會議審議通過後，依決議於2021年4月27日辦理再公開展覽，有關公民或團體陳情意見經2次市都委會專案小組討論後，已於2022年4月29日經第140次新北市都市計畫委員會審議通過，後續將報請內政部審議，並據以發布實施。

黃國峰表示，新北樹林線除土城LG11站仍於內政部暫予保留外，樹林LG14至LG18站的都市計畫前已於今年2月發布實施，土城（頂埔）路線段及龍壽、迴龍LG21站於今年12月報請內政部續審，樹林（三多里）LG18至L20站則於今年4月報內政部審議。未來捷運完工後將可由新北市新莊區經由樹林區、土城區進入台北市萬華區及中正區，三環六線計畫的政策目標又往前邁向一大步。

城鄉局表示，新北樹林線自萬大中和線沿土城、樹林連接至新莊迴龍站，可滿足萬華、中和、土城、樹林地區等各精華地帶間的旅運需求，分散未來尖峰時段捷運新莊線、土城線、環狀線各路線之間的轉乘旅次，並擴大台北都會區大眾捷運系統的服務範圍，發揮整體運輸效益，更可加強整體捷運路網的健全性。