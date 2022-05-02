新北市今宣布擴增「居家照護關懷中心」電話服務，將24線電話線擴增為100線。新北市長侯友宜今視察表示，關懷中心每日接通超過6萬通的電話，面對疫情海嘯即將來臨，新北量能會不斷擴充。（蔡雯如攝）

新北市今宣布擴增「居家照護關懷中心」電話服務，將24線電話線擴增為100線。新北市長侯友宜今視察表示，關懷中心每日接通超過6萬通的電話，面對疫情海嘯即將來臨，新北量能會不斷擴充。（蔡雯如攝）

疫情升溫，確診、居隔人數逐日攀升，為了照顧居家照護輕症確診者，新北市今宣布擴增「居家照護關懷中心」電話服務，將24線電話線擴增為100線，並視後續疫情最高增至300線。新北市長侯友宜今視察表示，關懷中心每日接通超過6萬通的電話，面對疫情海嘯即將來臨，新北量能會不斷擴充，使居隔者都能獲得照護。

侯友宜表示，新北市截至昨日止，居隔、居家照護列管已達5萬6000人以上，因此詢問電話也暴增，29區公所、衛生所、關懷中心每日都會接到6萬通以上電話，因此特別完成300線話線整備，隨時視疫情狀況滾動調整，讓輕症確診者可以安心居家照護。

民政局指出，新北因應大量來電需求，即起擴增話務服務，將居家照護關懷中心遷移至市府6樓大禮堂，除了投入各局處人例外，也招募1000位有電話諮詢經驗的志工加入，協助回答居家照護者的各種問題，並適時安撫其不安情緒，另外還有2500位志工投入防疫、送餐送藥、清消、生活關懷等工作。

民政局表示，居家照護關懷中心擴線後，仍會持續生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等10大關懷服務，從上午9時至下午9時服務不間斷，民眾可撥打02-82591520求助，若在其他時段有需求，也可撥打1999電話錄案後轉相關組別處理。

另外，市府也建置「新北市居家照護網」，針對居家照護及檢疫隔離相關問題，提供懶人包、iCare App手機設定指引、防疫資源等資訊，民眾可前往官網https：／／healthcareathome.ntpc.gov.tw／index.jsp 查詢。