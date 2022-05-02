桃園市國小校園疫苗率先開打，全市2日有龜山大坑國小、蘆竹國小及中壢區芭里國小學童率先施打，大坑國小校長林惠萍表示，全校符合資格者有154名學生，統計2日共有66位學生同意施打，施打率約為42％，現場也有家長到場陪同舒緩孩子的緊張情緒，小兒科醫師則說，學童施打疫苗觀察期為2周，若出現持續高燒、沒食慾或活動力較弱時就得多加留意。

這次國小校園施打疫苗是莫德納，林惠萍指出，第一次調查符合資格學生有154位，當時同意家長有73位，2日早上再度與家長做確認，共有66位學生施打，施打率42％。部分家長受到BNT新聞的影響而退卻選擇不打莫德納，也有家長認為孩子的心理建設還不夠還是會害怕，所以尊重孩子意願選擇先不施打，校方尊重家長意願做最後選擇。

林惠萍說，現場安排播放卡通影片讓小朋友放鬆情緒避免緊張暈針，課程也安排暫停體育課避免所有激烈性的活動，家長也能評估孩子狀況請疫苗假1至3天，如果有嚴重不適也可以延長，老師們也會調整成為混合方式的上課模式。她也說，雖然目前接種比例有點低，但是學校所有教職員同仁都已完成第3劑疫苗施打，加上這次兒童疫苗注射之後，會整體提升校園疫苗覆蓋率，這部分只要有逐漸提升就能加強學校裡的保護力。她也說，個人也很支持意兒童疫苗注射，因為希望孩子們都能有足夠的保護力在學校如常安心就學。

大坑國小現場由6年級生率先施打，陳姓學童說，因為爸媽要求希望打疫苗自己也同意，做為全校第一個人施打並不會害怕也不會痛。5年級曾姓女童則說，爸媽和自己都希望施打疫苗，希望能增強保護力讓身體更健康，雖然不會害怕打針，但施打新冠疫苗還是會很緊張。

吳姓家長說，雖然希望孩子施打疫苗，但他自己評估過後心理還是會害怕，希望觀察同學施打疫苗後狀況再做決定，雖然這次沒在學校打疫苗，以後有機會希望還是要施打。王姓家長則說，自己已經打過3劑莫德納疫苗，跟孩子充分討論後也知道可能會發生的副作用，孩子同意施打自己也會比較放心。