根據IDC《全球行動電話季度追蹤報告》的最新初步數據顯示，2022年第一季全球智慧型手機出貨量相較去年同期衰退8.9%，這顯示著智慧型手機市場連續三季衰退，該季的出貨量降到3.141億部，比IDC在2月的預測低了大約3.5%，惟前五大品牌排名並無太大改變。

IDC研究總監Nabila Popal表示，第一季有一些下降是預料之中的，市場持續面對供應和物流挑戰，所有地區的消費者情緒，特別是中國的消費者情緒，普遍是負面的，圍繞通貨膨脹和經濟不穩定的嚴重擔憂，抑制了消費者的支出。現在再加上零組件和運輸成本的上升，以及最近上海的封城，這些都加劇了已經很困難的局面。除此以外，俄羅斯入侵烏克蘭，使得該地區受到影響。考慮到所有這些不確定因素，大多數OEM製造商在2022年採取了更加保守的成長策略。

從區域角度來看，明顯的重點是烏克蘭、俄羅斯和東歐其他地區。中歐和東歐(CEE)地區在本季下降了近20%，其中許多市場的前景仍然不確定，然而，從出貨數量來看，中東歐只佔全球出貨量的6-7%和營收的5%。全球出貨量的最大縮水來自大陸和亞太其他地區，它們佔全球所有出貨量的近一半，在2021年第一季下降了12.3%。

IDC全球行動設備研究集團副總裁Ryan Reith表示，毋庸置疑，世界繼續面臨眾多挑戰，無論是地緣政治、疫情，或宏觀經濟。最近幾個月發生的事件都對智慧型手機市場及相關技術領域產生了不利影響。IDC的研究發現，三星和蘋果對供應鏈狀況的把握比他們的競爭對手要好一些，這進一步影響到了其他廠商的發展。我們仍然認為，任何減少的需求都不會消失，這只是需求何時恢復的問題。

儘管大環境充滿挑戰，但供應商的排名在2012年第一季沒有太大的改變。三星在供應商競爭中處於領先地位，市佔23.4%，這是自2018年第一季以來的最大市佔。蘋果以18.0%位居第二，而大陸廠商小米、OPPO和vivo分別以12.7%、8.7%和8.1%的市佔排名其後。