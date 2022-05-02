國民黨立委溫玉霞質詢時痛批，花1200萬元訪外交官、談美食，「對僑委會、對納稅人及所有僑胞都是不公平的！」（摘自國會頻道直播）

立法院外交及國防委員會今（2日）邀請僑委會委員長童振源報告業務概況並備質詢，國民黨立委溫玉霞質詢時痛批，花1200萬元訪外交官、談美食，「對僑委會、對納稅人及所有僑胞都是不公平的！」溫進一步詢問「華視標案表現滿意嗎？」童則說，「到目前我們覺得還不錯！」

「拮据的僑委會，花錢如流水！」國民黨立委溫玉霞質詢時表示，110年僑務新聞資訊及傳媒服務約1500萬，但華視一個標案就1200萬，以往僑胞接受其他電視台採訪，僑委會都不用花任何經費。

溫玉霞批評，如今花錢是給華視搭商務艙、談美食，訪問的對象又是外交人員，這跟僑胞有關係嗎？花了1200萬元的公帑，結果出錢的單位，在新聞中露出的位置相當小，僑委會已經是最窮的一個單位，又花錢給華視做獨家，「對僑委會、對納稅人及所有僑胞都是不公平的！」

溫玉霞指出，今天要不是華視跑馬出狀況，僑委會根本不會發現，捨不得砍僑委會經費，並非同意這樣花錢，僑委會的政風單位要進行調查，此外，預算已經編列就從不同單位挪來挪去，試問，有哪一個立委可以接受？要求僑委會要將相關資料送審計部追究。

童振源表示，華視標案是希望有系統規畫3大主題，包含外交、公益慈善以及產業鏈結，合約中都有明定，不能置入性行銷必須適當標示廣告，以往都是尊重華視專業，審片時未特別注意，各界的建議都認同，上周舉行審片會議時已經要求華視未來標示要擴大、時間要拉長。

童振源也解釋，標案是總包，要求是要採訪僑胞的貢獻，並非採訪大使的工作，那是華視額外採訪，並非在標案內，都是對外公開，若有圖利都歡迎檢舉，一切合法。