本土確診連4天破萬例，北市篩檢站陽性率達49%，讓毒物科專家招名威直呼非常誇張，等於去篩檢的人兩個就有一個是陽性，這麼多確診群聚在那，染疫的機率會非常高，呼籲大家近日不要去篩檢站，在家自行快篩風險比較低。

快篩實名制日前上路，不過仍有民眾想去篩檢站採檢，招名威昨天在臉書表示，在疫情消失前，大家依然要生活，與病毒共存我們並非什麼都不做，而是減少感染風險為第一，第二是確保自己的健康。居家快篩不只是預防無症狀確診的可能性，更重要的是，當身體感覺微恙、在自我懷疑的時候，更能派上用場。

招名威指出，北市的篩檢站陽性率49%，是一個非常誇張的數字，表示去那邊篩檢的人，兩人中就有一個是陽性，「如果你當下篩出來是陰性，這不表示3天後你還會是陰性喔，因為你可能會被傳染，潛伏3天後發病。」

招名威表示，畢竟篩檢站這麼多人排長龍，這麼多確診的人同時聚在那，染疫的機率會非常高，甚至比任何一個地點風險都高，所以沒確診或沒有疑似確診的人，近日都不要去快篩站，在家自行快篩風險比較低。