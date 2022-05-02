香港武打巨星甄子丹集武術家、動作導演和武術指導於一身，事業、婚姻兩得意的他，與名模妻子汪詩詩育有一對兒女，其中，18歲的大女兒甄濟如（Jasmine）不只已長成亭亭玉立的美少女，同時，她還是學霸一枚，甄濟如考上美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），成為王力宏、歐陽娜娜等明星的學妹。

汪詩詩昨（1日）在IG曬出一段溫馨影片和動圖，只見甄子丹、汪詩詩開心抱著女兒甄濟如、兒子甄濟嘉，一家四口雀躍地尖叫、擁抱，欣喜之情全寫在臉上，同時，汪詩詩也開心發文透露，女兒申請的學校全都被錄取，甄濟如甚至進入她從15歲就夢寐以求的學校。

汪詩詩感性說，女兒的辛勤努力、決心、自律和才華都有了回報，「為妳接下來的冒險感到興奮，繼續學習、繼續創造，我好愛妳！」汪詩詩雖然沒有明確說出女兒甄濟如就讀的學校，不過港媒已紛紛報導，推測甄濟如的學校就是入國際知名的音樂學府：美國伯克利音樂學院，不少藝人如王力宏、歐陽娜娜等人都曾在該校就讀。

其實，甄子丹大女兒甄濟如遺傳媽媽的名模基因，18歲的她已是亭亭玉立的美少女，在甄濟如今年一月的生日派對中，她美穿紅色吊帶禮服、頭戴皇冠，宛如真人版公主，而禮服的低胸設計，讓甄濟如的美肌和酥胸若隱若現，甄濟如的俏麗狀態完全不輸名模媽咪。