如果全天下的老公都把老婆當作最棒、最美的可能就不會有那麼多夫妻吵架的情況發生了。偏偏很多老公喜歡「吃碗裡，看碗外」覺得別的女人為什麼總是比自己家裡的賢內助吸引人。這邊幫大家整理了幾個結了婚就超痴情，覺得「老婆永遠最漂亮」的星座男，一起來看看哪些星座上榜吧！

「水瓶座」

水瓶座認定了就超忠心。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座擇偶的時候有自己的一套標準，就算這標準與世俗眼光背道而馳也無所謂。對他們來說，美醜這種事不是別人可以定義的，自己才是那個鑑別一個人漂亮與否的only one。水瓶座的男人在選擇另一半時很看重對方的氣質。如果一個女孩長相普通，但氣質和講話方式讓水瓶座特別中意，那這女生就會被他們視為像女神一般的存在。而且，通常遇到水瓶男，就會看到水瓶男的老婆在他身邊，因為像個水瓶男喜歡跟著老婆滿街跑。

「牡羊座」

牡羊座男生婚後非常專情，認為自己老婆最美。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座的男生非～常外貌協會，會讓他們一見鍾情或動心的原因，一定是對方的外表。只要你的外表吸引到了他，他會熱情的追求妳，並使出渾身解術得到妳。也因為如此，很多人會認為牡羊是個輕浮的人，因為外表才喜歡某人。但其實，遇到真愛後的牡羊座眼中只會有一個人，平常暴躁的他也會變成百依百順的小綿羊，讓人感受到滿滿的幸福感。即使已經結婚，老婆不再那麼注重打扮，牡羊座也會覺得自己的妻子是最漂亮的。

「雙魚座」

雙魚座最專一，眼中只有老婆大人。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座基本上就是一台一直在運作的「戀愛機器」，愛情對他們來說是生活不可或缺的一部分。雙魚座的男人在戀愛時，心靈都非常脆弱、患得患失，因為在戀愛中付出的比對方更多，所以更把另一半視為珍寶。厲害的是，雙魚座男生不但覺得另一半是世界上最美麗的存在，甚至連兩人第一次約會對方穿什麼、頭髮弄什麼樣子都會清楚的記得，可以說是今天這三個星座男裡面最專情的了。

全天下的老公都要記得「老婆是屬於自己的，美女是屬於別人的」。再漂亮和吸眼球的事物都只是人生稍縱即逝的一道風景，只有留在身邊的老婆才是能與你白頭到老的陪伴，請永遠珍惜身邊那個無怨無悔付出的伴侶。至於女生，遇到這3個星座男時不妨看看是不是像文中形容的這樣「眼中只有妳」，如果沒有還是早點抽身為妙。