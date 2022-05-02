法新社今天引述消息人士報導，歐盟將就俄羅斯侵略烏克蘭一事祭出第6輪制裁，提議逐步禁止俄羅斯石油進口；但匈牙利也宣布，將否決任何限制引進俄國能源的提案。

法新社報導，外交官員稱負責擬定制裁措施的歐盟執委會目前正在準備一份文本，最快可能4日提交給27個會員國。

多名外交官說，是德國改變心意才讓石油禁令成為可能；德國先前的態度是相關措施會對德國經濟造成過多損害。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，俄羅斯持續在烏克蘭加強攻勢，新一輪制裁絕對有其必要，「我們必須利用手上的經濟和金融實力來讓俄羅斯為自身所作所為付出代價。」

消息人士透露，歐盟執委會將提議在6到8個月內推出禁令，以便各國有時間實現能源供應多元化。

不願具名的官員告訴法新社：「我們必須非常注意市場反應。有解決（俄國侵烏）的方案，我們也終將達成目標，但我們必須謹慎行事。」

歐盟各國的能源部長明天將在布魯塞爾會商禁令事宜，但還不會正式批准這項決定。

外交官員說，第6輪對俄制裁也將鎖定「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank），這家俄國最大銀行將被逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）系統。SWIFT是提供安全的跨境轉帳溝通系統。

歐盟早已禁止俄羅斯煤炭進口，波蘭和波羅的海國家要求也禁運石油。但從俄羅斯進口天然氣將不受影響，而德國承諾在2024年年中前擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

但禁運俄國石油需歐盟成員國一致支持，受阻的可能性不低，像匈牙利就依賴俄羅斯石油，且與克里姆林宮走很近；還有其他國家擔心，在消費者物價早已因俄烏戰爭而急劇上升的情況下，石油禁令會導致油價上漲。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府今天表態將否決任何導致進口俄國能源受限的提議。

內閣官長古亞斯（Gergely Gulyas）接受HirTV訪問時說：「我們已清楚表明，絕不會支持歐盟對俄羅斯能源領域的制裁再擴大；基於這類決定需成員國一致同意，歐盟執委會這些天然氣和原油制裁提案將毫無意義，只會妨礙匈牙利的能源取得。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110502