防疫保單恐拖垮產險公司，金管會出手救援。金管會主委黃天牧2日坦言，防疫保單理賠數字不斷增加，的確對產險公司財務造成壓力，股東增資是首要方式，但金管會在必要時刻，將准許產險公司動用「重大事故準備金」161億元及「危險變動準備金」320億元，沖抵鉅額防疫保單的損失。

也就是說產險公司將有481億元作必要時的緊急救命金，黃天牧說目前他不會用「危機」這二字，產險公司資本適足率（RBC）都是好幾百以上，即相對充足，但是無庸諱言的，現在疫情及承保風險態樣跟二年前疫情初期不一樣，承保的風險及確診量那麼大的話，出險理賠的數字不斷地增加，的確在產險公司財務上會有影響、會有壓力，仍要密切觀察。

除了准許動用帳上準備金沖抵、減少帳上虧損外，第二招是隨著疫情快速變化，黃天牧首度公開表示：「我們必須要有一些底線跟原則」，即金管會不再擴大解釋保單理賠，將堅守目前保單契約精神，限於目前已放寬解釋的部分，即居家照護等同住院等，不再因疫情變化或防疫政策轉變，再擴大解釋可理賠範圍。

第三招是產險公司正在核保目前「在途的很多很多」保單，對於重複投保的保戶，將落實核保政策，查詢產險公會投保紀錄後，對重複投保者不再核保，減少出險危機，黃天牧說：「這沒有不對的地方」。

第四招是確診者將自主填報密切接觸者，是否擴大居家隔離理賠，保險局局長施瓊華表示，疫情指揮中心已訂出同住親友、同事及同班同學九宮格方式申報，親朋好友聚餐等應不會匡列，這部分將請產險公會去跟各縣市政府及開立居隔通知的單位協商，明確開立標準，以免密接者名單浮濫。