1名男網友在《爆料公社》寫下，他和女友交往9年，某次原訂旅遊計畫取消，他因一時貪玩，便和2名陸籍女子大玩3P好幾回，事後因擔心染上愛滋病而跟女友分手，未料半年後，前女友就閃婚，原PO股起勇氣去醫院檢測，才發覺自己沒得性病，但一切都太晚了。

原PO在《爆料公社APP》感嘆發文，他曾有個交往9年的女友，某次5天長假中，2人討論好要去墾丁玩，不料對方臨時需赴日本參加生意夥伴的聚會，原PO表示雖然不開心，但礙於不想耽誤女友前途，還是讓對方出國。

原定旅行日當晚，他去六合夜市散心時，遇到2名年輕大陸女子來台灣自由行，因相處過程很愉快，原PO便提議續攤，到墾丁玩3天2夜，怎料大家一路喝酒喝到爛醉，抵達飯店時竟在房間玩起3P。

事後原PO覺得身體怪怪的，就醫檢查才驚覺自己得了「滴蟲」，不算嚴重的性病，聯繫2名陸籍女子後，對方坦承是來自由行並兼職小姐賺旅費，女子還說不清楚有無染上愛滋病，因為不敢去驗，原PO聽聞超崩潰，擔心將性病傳染給女友，索性直接和對方分手。

時隔半年，前女友嫁人後，原PO鼓起勇氣去驗愛滋，結果他根本沒染性病，但一切都太遲了，他已將心愛的女人交到他人手中。

貼文一出，網友們紛紛安慰原PO：「注定你們有緣無份」、「珍惜自己現在所擁有的，不要等到失去了才知後悔，人生沒有後悔藥，過去就過去了，對方現在過的幸福就不要在打擾對方了，也希望未來你再遇到一個好的伴侶時能夠好好珍惜，不要在偷吃了，好好善待對方，加油，祝你未來也能擁有你自己的幸福」。