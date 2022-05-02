新竹市被台灣四大政黨視為重要攻略目標，年底選戰將有如決戰光明頂般，成為四黨決戰擂台。不過根據艾普羅最新民調顯示，民進黨在竹市仍有優勢，已表態要選新竹市長的鄭宏輝無論在藍綠對決、三強或四強鼎立的狀態下都能維持領先優勢。

行政院顧問鄭宏輝師出民進黨立院黨團總召柯建銘，鄭宏輝已表態參選新竹市長，不過民進黨中執會日前通過由初選改為徵召，人選待決，鄭宏輝表示尊重此決議，但仍會強力爭取提名。

國民黨新竹市議會黨團已經自辦民調，有共識一致推舉新竹市議員林耕仁參選新竹市長，不過藍黨中央也仍在觀望，國民黨新竹市立委鄭正鈐也是可能被提名人選。

新竹人口結構變化，也讓年輕政黨萌生拿下政權的希望，民眾黨將提名立委高虹安，而時代力量則可能派出立委邱顯智上陣。

根據艾普羅最新民調顯示，在藍綠對決的狀態下，鄭宏輝對上林耕仁，鄭宏輝以27.7％勝過林耕仁23.4％；鄭宏輝對上鄭正鈐的話，也能以28.7％勝過鄭正鈐23.3％。

藍綠白三強鼎立的狀態下，鄭宏輝26.6％、林耕仁21.0％、高虹安17.5％；鄭宏輝27.8％、鄭正鈐21.2％、高虹安15.0％，皆由鄭宏輝勝出。

若形成藍綠白黃四強鼎立的情形，鄭宏輝25.9％、林耕仁19.7％、高虹安15.9％、邱顯智6.0％；鄭宏輝26.2％、鄭正鈐20.6％、高虹安15.2％、邱顯智6.4％。顯示在四強鼎立下，民進黨的鄭宏輝仍能穩定維持優勢。

本民調由艾普羅公司執行，訪問主題為新竹市市長選情調查，調查地區在新竹市，調查對象為戶籍在新竹市、年滿20歲以上，調查方法為電話後二碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問。調查日期為4月27日至28日，有效樣本共1069份，抽樣誤差於95％的信心水準下，抽樣誤差3.0％。