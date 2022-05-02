台中市一名員警擔服勤務完畢欲返回派出所交接，在路口停等紅燈時，突然遭到一名男子急促拍窗，原來該男車上正載著呼吸困難的母親需緊急就醫，員警聽聞趕緊打開警報器，沿路按鳴喇叭，火速開道，協助將病人送往台中醫院就醫，及時挽回寶貴生命。

台中市警察局第二分局文正派出所警員林明助，日前勤務結束正欲返回派出所交接，駕駛巡邏車在北區三民路與精武路口停等紅燈時，突遭陳姓男子大力拍打車窗。

員警搖下車窗，陳男焦急的表示「我媽媽呼吸不過來了，你可以幫我們開道嗎？」員警了解狀況後立即開啟警報器，並按鳴喇叭提醒前方車輛讓道，把握黃金救護時間，也避免造成其他用路人危險。

高分貝喇叭警示前方路口車輛，員警一路火速疾駛，短時間內順利協助陳男將母親送至台中醫院緊急就醫。

陳男感謝員警相助，表示母親在家中突然呼吸不順，見狀況擔心等不及救護車到場，決定自行送醫，未料路上車水馬龍，正困於車陣中，隨著時間流逝發現母親身體不適加劇。

心急如焚之際，突見警車駛過，顧不了那麼多，趕緊趁停等紅燈時下車求救，幸獲警車開道，縮短一半的路程時間，讓母親送醫救治。

台中市二分局局長陳家銘強調，「救命如救火」，分秒必爭，提醒用路人，路上如聽聞救護車或警車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行駛來向，放慢行車速度，同時將車輛往道路兩旁臨停騰出車道，讓有急迫狀況的車輛能安全且快速的通行。