49歲女演員方馨，是不少台灣民眾熟悉的面孔，多年過去她仍凍齡有術，看不出來已年屆49歲，去年才在生日公開22歲時嫩照，絕美校花等級照羨煞眾人，高中她曾是五燈獎選手，後來出演本土劇才被挖掘走紅。本月1日公開多年以前和愛女「芊芊」溫馨合照，對照蘿莉時期自己的軟萌樣，不少網友都嚇呆：「怎麼和你們家女兒長得一模一樣」。

本月1日，方馨在家中歡喜幫已長大的女兒芊芊慶生，買了塊烘焙名店奶油大蛋糕，上頭還鋪滿了新鮮水果，點燃著代表祝福的蠟燭，方馨感嘆歲月變幻很快，女兒已過了當年生下她的年紀，她很愛她的寶貝女兒，感到非常幸福，隨後附上小時候的照片，打趣說道母女倆簡直一個模子刻出來，愛女之情溢於言表。

方馨開心幫女兒慶祝生日，PO出年輕和女兒芊芊合影舊照。(圖/方馨 IG)

在方馨第1張出土舊照，年輕時候的她畫上淡妝，五官神韻溫婉柔美，模樣清純可人，打扮簡潔素淨，有力雙手環抱著女兒芊芊，對著鏡頭露齒微笑，在媽媽方馨照料下，芊芊額前被剪了碎瀏海，還留起清湯掛麵頭，小小身軀外穿上紅衣外套內搭粉色帽T，五官神韻跟笑容跟一旁的媽媽幾乎完全相同。

坐在石頭上的方馨，臉蛋圓圓滾滾很像女兒芊芊，被感嘆難怪會是母女。(圖/方馨 IG)

接著方馨曬出第2張舊照，這次曝光兒時的她和親姐姐，兩位姊妹留著短頭髮，穿了件一樣的粉紅色條紋上衣，前方還有個小女孩卡通圖樣，坐在一片綠地前開心玩耍，跟姐姐外出拍照很雀躍，兩隻眼睛笑瞇成2個月亮，整張臉胖胖圓圓，跟芊芊五官神韻極為相似，還有人說道方馨長相都沒變化，獲得方馨親口認證笑容真的都一樣。