華視新聞台承接僑委會1200萬元標案，製作節目卻稱為「獨家新聞」，僑委會委員長童振源今（2日）前往立法院備詢時前表示，僑委會沒有委託、要求華視做額外的拍攝，主要是針對僑胞的貢獻，「華視的行為應該由華視對外澄清說明！」

童振源指出，僑委會所拍攝的影片裡面，不涉及到華視再另外公布的影片，「我們主要是針對僑胞的貢獻，但是華視到海外採訪、再另外拍攝的影片，不在我們的合約範圍裡面」。

童振源說，共規畫12集節目，目前已經播出2集，其中第3到7集已經到歐洲跟美國採訪，都已經在製作當中，但是在第1、2集播放之後，外界反映標示比較小一點，還有播放僑委會廣告的秒數比較短，已經特別要求華視，未來必須要把標示放大，而且廣告字眼播放的時間要放長。

童振源也說，這個標案是所謂的總包價法，只要符合要求就不需要細項申報，所以也不會有結餘款繳回的問題。