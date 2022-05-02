上海市官方2日通報，統計1日新增本土新冠肺炎確診病例727例、無症狀感染者6606例，合計7333例，呈現1萬例以下的區緩格局。其中529例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，198例確診病例和6548例無症狀感染者在隔離管控中發現，並有新增境外輸入2例、無症狀感染者2例，也都在閉環管控中發現。

另統計至1日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者441例、危重型93例，單日新增本土死亡病例32例，平均年齡84.1歲，其中4例曾接種過新冠疫苗，其餘均未接種過新冠疫苗。死亡的直接原因為基礎疾病。

據澎湃新聞引述上海市卫生健康委副主任趙丹丹表示，聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施「核酸＋抗原」的組合篩查。依據階段性篩查結果，1日全市共劃分封控區1萬4292個，涉及人口數276萬人；管控區2萬2255個，涉及人口數約551萬人；防範區5萬5384個，涉及人口數1514多萬人。