台鐵170次自強號今天上午停靠潭子站時超出月台，台鐵局說，雖然司機員在取得許可下，退行回潭子站月台，將會交由運安處調查，若有違規就會按照規定懲處。
台鐵今天恢復正常營運，不過有網友爆料，上午170次自強號行經潭子站時過站不停，並退回站內。
台鐵局回應，不是過站不停，而是司機員停靠潭子站時，停車位置不當，有超出月台，司機員立刻通報調度人員，按照SOP取得許可後退回月台，讓旅客可以上下車。
不過台鐵局說，相關事情將會將由運安處調查，若有違規將會按照規定懲處。（編輯：管中維）1110502
台鐵170次自強號今天上午停靠潭子站時超出月台，台鐵局說，雖然司機員在取得許可下，退行回潭子站月台，將會交由運安處調查，若有違規就會按照規定懲處。
台鐵今天恢復正常營運，不過有網友爆料，上午170次自強號行經潭子站時過站不停，並退回站內。
台鐵局回應，不是過站不停，而是司機員停靠潭子站時，停車位置不當，有超出月台，司機員立刻通報調度人員，按照SOP取得許可後退回月台，讓旅客可以上下車。
不過台鐵局說，相關事情將會將由運安處調查，若有違規將會按照規定懲處。（編輯：管中維）1110502
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