在今（2日）召開的上海市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，上海市大數據中心黨委副書記邵軍表示，為穩步推進復工復產，加強電商平台、快遞等行業從業人員健康管理，市大數據中心在「隨申碼」頁面上線「復工復產人員返崗電子通行證」（簡稱：復工證）和「上海市保供配送人員通行證」、「郵政快遞公司寄遞人員電子通行證」（簡稱：通行證）。截至目前，累計發放「復工證」5851張，發放「通行證」8萬7766張。

「復工證」內容包含身份證明、工作證明、白名單企業證明、48小時核酸檢測報告等資訊。返崗人員聯繫所在居村委，打開「隨申碼」，選擇「復工證」，即可「亮證」。根據上海市疫情防控有關要求，由居村委核對返崗人員身份證和「復工證」後，確認所住樓棟7天內無陽性，現場加做抗原檢測陰性即可放行，並做好登記。

「通行證」記載了姓名、身份證、企業名稱、隨申碼、核酸檢測結果、抗原檢測結果等資訊。符合健康狀況條件的白名單企業員工可通過「隨申辦」APP、微信或支付寶小程序申領和查看「通行證」。在符合解封條件下，「通行證」可作為相關騎手和配送人員的出門證明，以及展開配送、寄遞工作的合法憑證。

邵軍表示，下一步，將根據上海市疫情防控和復工復產有關要求，結合實際使用回饋，進一步優化完善「復工證」、「通行證」等應用舉措，更好滿足企業、市民生產生活的需要。