財政部長蘇建榮表示，計算早上9點43分，已經有26萬件綜所稅完成報稅；營所稅則有3萬3000多件，其中綜所稅的部分有4成的民眾是透過網路報稅。

蘇建榮表示，今年因為疫情嚴峻，所以財政部再度決定延長所得稅報稅期間，從5月1日到5月31日，延長到6月30日，而且在國稅局臨櫃的部分也做了分流的安排，例如報稅地點在戶外、空氣流通的地方進行報稅。

另外在手機報稅上也做了很大的精進、獲得很大的迴響，例如可以增修親屬與所得資料，據統計至目前為止手機報稅比重已經達到40％，去年手機報稅已經達到80多萬人，今年目標要突破百萬人，甚至達到150萬人也是有可能。

此外，手機認證的部分已也經達到六成多，顯示手機認證與手機報稅已經提供相當便利的服務，而根據實際實驗，透過手機報稅10分鐘內就可以完成，十分簡便。

蘇建榮指出，未來手機報稅功能上還會繼續精進。財政資訊中心表示，現在可以手機報稅限於長型螢幕，折疊式手機要報稅仍受到限制，所以未來精進措施上也考慮讓折疊式手機也能夠加入手機報稅的行列。