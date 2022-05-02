上海市大數據中心黨委副書記邵軍2日在防控記者會上說明，為穩步推進復工復產，在「隨申碼」頁面上線「復工復產人員返崗電子通行證」（簡稱「復工證」）和「上海市保供配送人員通行證」、「郵政快遞公司寄遞人員電子通行證」（簡稱「通行證」）。截至目前，累計發放「復工證」5851張，發放「通行證」87766張。

邵軍說明，「復工證」集成了身份、工作、白名單企業等證明與48小時核酸檢測報告等資訊，讓返工人員聯繫所在居村委，打開「隨申碼」，選擇「復工證」，即可「亮證」。根據市疫情防控有關要求，由居村委核對返工人員身份證和「復工證」後，確認所住樓棟7天內無陽性，現場加做抗原檢測陰性即可放行，並做好登記。

另外「通行證」則集成了姓名、身份證、企業名稱、「隨申碼」、核酸檢測結果、抗原檢測結果等資訊。符合健康狀況條件的白名單企業員工可通過「隨申辦」APP、微信或支付寶小程式申領和查看「通行證」。在符合解封條件下，「通行證」可作為相關騎手和配送人員的出門證明，以及開展配送、寄遞工作的合法憑證。

據澎湃新聞引述邵軍說，下一步將根據上海疫情防控和復工復產有關要求，結合實際使用回饋，進一步優化完善「復工證」與「通行證」等應用舉措。