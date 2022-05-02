藝人歐陽靖近來因為育兒問題，遭蔡沐妍隔空批評教養不當，讓她一度難過表示：「我是一個被丟掉的單親媽」，母親譚艾珍則喊話女兒無需理會，沒想到歐陽靖昨（1日）再度發文感概：「網紅圈似乎興起了一股『批評歐陽靖育兒方式』的運動？」讓她再次發文要女兒轉念看待一切，高EQ的回應被網友讚爆。

譚艾珍凌晨發文表示女兒歐陽靖又被網紅及網路媒體公審，雖然感到不捨，但不忘提醒女兒既然改變不了別人要怎麼說怎麼做，那就改變自己的心念，用感恩的心看待諸如此類的事情，當做是一種成長經驗，至於對方為何不去批評路人？那是無法博取大眾關注，至於只能靠著批評別人得到關注的人，就是想掩飾自身的沒自信，藉此爭取存在感，更強調若能讓對方得到短暫的滿足與快感，也算做好事功德一件。

譚艾珍強調怎麼養孩子和過日子，都有自己的因緣，這些人事物根本不值得放在心上，強調風風雨雨是影響不了孩子內心的寧靜，這也是身為大人的我們要學習的一門功課，也喊話女兒：「以後不要浪費時間精神回應這些無聊的雜音，揮一衣袖瀟灑轉身離去」，用高EQ的態度來看待此事。

譚艾珍此篇PO文短短時間就獲得近7千人按讚，也有不少網友留言：「不用在意別人對妳的評分看法，最重要是自己如何愛待自己」、「如何教育孩子讓他成為更有同理心的人才是重要」、「每人教育方式不一樣，我覺得阿靖教育方式很棒」。