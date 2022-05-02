澳洲航空向空巴購機 將啟動全球最長直飛航班計畫 11:022022/05/02 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲航空周一宣布已向空中巴士訂購了12架A350超長途飛機，用來啟動從雪梨到倫敦的全球最長直飛航班機計畫，另外它還訂購40架窄體飛機，對國內機隊的老舊飛機進行更新。 澳航表示，這個來往雪梨與倫敦的直飛航班，飛行時間大約花費近20個小時，預定將在2025年底正式展開。 該航空公司指出，受惠於國際與國內旅遊從疫情復甦的速度比預期快，使得市場景氣與需求獲得改善，讓澳航得以削減債務，並預期從7月1日開始的會計年度將可恢復獲利。 全球最長航班 澳航證實將直飛倫敦紐約 全球首場NFT喪屍派對！ 與首腦余文樂「登入」狂歡 #全球 #澳洲航空 #最長 #直飛 #訂購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉山再度獲富比士2022「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名 18:492022/04/30 財經 國家生技研究園區 辦招商人才媒合會 04:102022/05/02 產業．科技 iPhone最後會低頭！全球爆Type-C狂潮 這6家台廠賺到了 20:252022/05/01 財經 陸封城衝擊 台灣4月PMI現危機 04:102022/05/01 專題周報 盡公平待客與企業責任 全球人壽捐贈南市府弱勢家戶微型保險 14:352022/04/30 財經 社評／人類命運同體 全球共享太空 04:102022/05/01 焦點新聞 全球人壽 捐贈台南弱勢家戶微型保險 04:102022/05/01 金融．稅務 雜誌精選》台股賣壓不減 何時才有機會止跌 10:002022/04/30 財經 勝大莊首發NFT 躍全球37大 04:102022/05/01 產業．科技 首次進駐彰化 Garmin彰新店開幕 18:322022/05/01 財經 台新投顧下周看好半導體、綠電等六類股 16:342022/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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