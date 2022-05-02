澳洲航空周一宣布已向空中巴士訂購了12架A350超長途飛機，用來啟動從雪梨到倫敦的全球最長直飛航班機計畫，另外它還訂購40架窄體飛機，對國內機隊的老舊飛機進行更新。

澳航表示，這個來往雪梨與倫敦的直飛航班，飛行時間大約花費近20個小時，預定將在2025年底正式展開。

該航空公司指出，受惠於國際與國內旅遊從疫情復甦的速度比預期快，使得市場景氣與需求獲得改善，讓澳航得以削減債務，並預期從7月1日開始的會計年度將可恢復獲利。