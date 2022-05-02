據中國社會科學院官網「院領導」一欄最新資訊顯示，前任內蒙古自治區黨委書記石泰峰已於2022年4月擔任中國社會科學院院長、黨組書記職務。回顧4月30日消息，大陸中共中央決定由孫紹騁擔任內蒙古自治區黨委委員、常委、書記；石泰峰則不再擔任內蒙古自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用。

據介紹，石泰峰出生於1956年9月，大學與碩士研究生都畢業於北京大學法律系，畢業後，進入大陸中央黨校工作。先後擔任包含法學教研室教師，科學社會主義教研部法學室副主任，科學社會主義教研部法學室主任，政法教研部副主任、主任，校務委員會委員兼政法教研部主任，校務委員會委員兼組織部部長、政法教研部主任等職位。

中國社會科學院官網介紹，石泰峰主要研究領域是法理學、法律社會學、比較法和當代中國法治化問題。 主要研究成果有《跨越文明的誤區——現代西方法律人類學》、《資本主義市場經濟立法》、《中國社會主義法制建設概論》、《社會主義法治概論》、《政治體制改革和民主法制建設》、《全球化與法律文化衝突》、《依法治國與制度創新》、《論中國共產黨依法執政》、《WTO與當代中國法制新發展》等。