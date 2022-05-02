玉山金(2884)上周K線收紅，4月的月K線亦收紅。外資及投信近5個交易日同步站在買方。外資持股比達38%，至於千張大戶持股比則有65%。近5個交易日買超最多的券商為港商麥格理，計買超1.6萬餘張，賣超最多為美商高盛，計賣超0.9萬餘張。

玉山金旗下玉山銀攜手全家便利商店、拍付國際公司合作的全盈支付在4月25日正式開業上線，同步宣告電支商品「全盈+PAY」，主打透過業界首創的「多元平台崁入式支付金融科技」應用，可串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數以及會員生態圈的創新生活金融服務平台。

全盈支付由全家（5903）、玉山銀行和拍付國際合資成立，全家持股67％為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18％和15％，是唯一同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構。

全盈+PAY推出四大獨家加值服務，包括全家點數跨通路累兌、玉山銀新型態貸款以及數位帳戶綁定、先買後付創新合作，以及六項隨點隨用的支付功能，包括跨通路支付、繳費、轉帳、收受儲值款項、實質交易收款、電支餘額提領等。四大獨家加值服務如下:

第一，全家點數跨通路使用：全盈+PAY會員可以持全家點數於合作店點、通路暢行無阻地使用，點數可以更快速累積與兌換。

第二，全盈+PAY與玉山銀獨家合作推出全線上信貸服務，會員個人以及賣家信用貸款，申請後最快58秒就可以取得資金。

第三，可以一站式完成玉山台外幣數位存款以及玉山證券帳戶開立，更可以同時申辦金融卡、信用卡，並加入e.Fingo會員，滿足多元生活金融需求。

第四，與金融科技業者AFTEE先享後付合作，提供會員使用全盈+PAY帳戶做為還款帳戶，消費者無論是否有信用卡都能享受支付及服務的便利。