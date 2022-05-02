享譽全球的美食聖經「米其林指南」推薦料理，近年風行台灣，北市大安區卻有一間主打預約制無菜單高級粵菜料理的「鍋氣粵菜」，主動拒絕米其林秘密客評審上門消費並接受評鑑，為此專程打民事訴訟要求米其林不得如此。但台北地院認為，米其林秘密客上門消費僅是普通消費契約，發表評鑑內容屬言論自由，更何況米其林尚未對鍋氣派員評鑑，提告言之過早，判決鍋氣敗訴。

鍋氣認為，米其林評鑑標準不明確，過程不透明，秘密客評審來歷不明，因此在2020年9月16日、28日兩度以電子郵件書面明確告知米其林，拒絕接受評鑑。鍋氣另主張，米其林秘密客上門光顧時隱匿身分，讓店家無從辨識，以及表達拒絕消費或接受評鑑，已侵害鍋氣締約自由的人格權。

法官認為，米其林放諸全球，都是以秘密客方式對餐廳進行消費、評論和推薦，將結果發布在米其林指南，屬言論自由範疇。再者，消費者與店家雙方就標的物及價金互相同意時，買賣契約即成立，消費者身分並不會影響契約成立。且米其林至今未曾派員前往評鑑鍋氣，鍋氣卻主動提告要求禁止，是就尚未發生之事提告，更屬無稽，因此判決鍋氣敗訴。