根據東方網報導，5月1日下午，大陸網傳上海一福利院在轉運「死亡」老人時，發現老人仍有生命體徵。事發的新長征福利院及普陀區民政局了解到確有此事。目前老人已轉運至醫院救治，生命體徵趨穩。

針對這起事件，普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會即時公布。