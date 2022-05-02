網傳上海老人「未死亡被裝屍袋」屬實 相關部門介入調查 11:362022/05/02 旺報 吳泓勳 、 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸網路1日傳出上海有福利院「老人未死亡被拉走」消息屬實，相關部門已介入調查。（截自微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據東方網報導，5月1日下午，大陸網傳上海一福利院在轉運「死亡」老人時，發現老人仍有生命體徵。事發的新長征福利院及普陀區民政局了解到確有此事。目前老人已轉運至醫院救治，生命體徵趨穩。 針對這起事件，普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會即時公布。 影》網傳上海養老院「活人裝屍袋」送殯儀館 官方：病人已送醫救治 大陸證實 李孟居正服附加刑期 #福利院 #相關 #網傳 #部門 #轉運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 司法院研議 增數位網路性別暴力及同性婚姻統計資料 19:352022/04/28 社會 比基尼辣妹幫加油站清涼開幕 曲線一覽無遺 老司機暴動 18:352022/04/28 搜奇 「惡勢力組織」成陸法律概念 法工委：不是獨立罪名、不湊數認定 16:362022/04/30 兩岸 貨物轉運新樞紐 帶動嘉義新氣象 09:002022/05/01 政治 基隆環保局長涉護航錄用條件不符技工 判處1年2月 16:352022/04/28 社會 大陸五一小長假疫情防控部署 出門別忘帶核酸證明 08:562022/04/29 兩岸 歐盟碳關稅明年試跑 立委：農產單獨品項減碳認證和指標須提前作業 11:102022/05/02 生活 影》網傳上海養老院「活人裝屍袋」送殯儀館 官方：病人已送醫救治 07:402022/05/02 兩岸 海納百川》韌性社區治理與台灣的防疫（賴榮偉） 15:442022/05/01 海納百川 字節跳動成新晉併購王 04:102022/05/01 專題周報 人民幣貶不停 在岸價失守6.61關口 04:102022/04/29 財經要聞 網傳1100萬人將離開上海市？ 謠言！日均離滬僅數百人 11:092022/05/01 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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