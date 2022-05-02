經員警檢測膠囊內成分，發現蔡姓男子持有第三級毒品K他命。（警方提供）

蔡姓毒蟲上月中在萬華區西門徒步區見到刑警大隊特勤人員，隨即轉頭離開，經員警盤查，發現他身上藏有3顆藥丸，他謊稱是網路購買的壯陽藥「瑪卡」，但經員警檢測，藥丸內粉末是K他命，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，上月19日晚上6點半，員警在西門徒步區執行巡邏勤務，在峨眉街發現蔡姓男子獨自徘徊，見到警車就轉頭往反方向離開，假裝沒看到，全程被員警監控，隨即趨前盤查。

41歲蔡男起初還一副無所謂樣貌，掏出包包內東西讓員警檢視，表示自己坦蕩清白，但員警看到包包內的夾鏈袋裝有3顆藥丸，蔡男說是網路上購買的「瑪卡膠囊」，晚上的時候要食用，但員警觀察，蔡男神色慌張，進一步檢測膠囊，在內容物發現有第三級毒品K他命。

刑大呼籲，毒品不僅對吸毒者本身造成極大的傷害，還會誘發犯罪，破壞家庭、社會安定，影響甚鉅，大家要提高對新型毒品的認知和抵禦能力，增強識毒、防毒、拒毒意識。

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