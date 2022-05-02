詩姐上週在臉書開直播為失言道歉。（翻攝自灰姑娘粉專）

擁有近30萬粉絲的「灰姑娘」粉專直播主詩姐，日前被網友爆料控她在直播中，提及有人做太多壞事「夭壽骨」，才會生出「阿達」的兒子，還用手比太陽穴處模仿，引發網友怒批。

有網友在臉書「爆料公社」社團發文，詩姐在直播時，暗指有人做太多壞事，才會生出「阿達阿達的兒子」，她在直播時邊笑邊說「你當作你是九天玄女子弟姐妹阿，我跟你說，你這個是壞事做多了，真的是夭壽骨，你的小孩這樣ㄜㄜㄜ，不要做太多壞事，真的啦！」

有媽媽網友看了直播不滿認為，沒有誰願意自己的小孩這樣，引起其他網友熱議，「失德又沒水準」、「做生意各憑本事，批評人家的小孩，這種缺德的事，好意思在直播中講」。不過當天詩姐便在晚間開了直播解釋來龍去脈，最後道歉說：「對不起我是一個公眾人物，阿達阿達這個用詞不對，我所說的所有一切，我灰姑娘做生意，就是要扛的起所有人對我的批評，我只會告訴我自己走過就是我的。」