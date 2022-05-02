年僅20歲的男大生，在網路上買書，因而接到詐騙集團電話，對方提到他的買書資料都吻合，讓他信以為真，一口氣將戶頭裡的15萬元全提領出來，還好員警及時趕到成功攔阻，這筆錢才未被轉存入詐騙集團的人頭帳戶。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

男大生網路購書險遭詐 超商店員急摳員警保住15萬元

男大生網路書店購書，險成詐騙集團肥羊。台中市1名20歲吳姓男大生，日前上博客來網站買書後，接到佯稱客服人員來電，擔心設定錯誤會多扣錢，趕緊跑到超商將戶頭裡面15萬元全部提領出來，準備依指示重新存入「保管帳戶」，所幸超商店員緊急呼叫員警，及時到場攔阻，保住了男大生的存款。

只差1步，15萬元的辛苦積蓄就要付出流水、一去不返！台中市警第6分局協和派出所員警接獲超商店員報案，指有名年輕男大生戴著耳機持續保持通話，神情慌張站在超商ATM前操作許久，懷疑可能遇到詐騙集團。

員警蘇原甲、卓昱丞立刻趕到超商趨前查看，吳姓男大生這才支支吾吾的說，接到電話，對方說因為操作設定疏失，要他趕快把錢領出來，否則可能會被多扣5萬元。

員警到場時，男大生仍與詐騙集團保持通話，看起來心神不寧，在員警的耐心安撫下，才願意拿下耳機、停下手邊動作，好好聽員警說明。

吳姓男大生表示，接到自稱博客來網站客服人員來電，表示不小心誤將吳男設定成高級會員，導致被多扣錢，因此有筆錢要退還，要求吳男盡快到ATM操作，並要提供給對方帳戶存簿資訊。

當下他不疑有他，跑到ATM後依照指示，將帳戶內共15萬元分5次全數提領出來，正準備繼續將錢依詐騙集團指示，輸入無摺存款帳號時，幸好警方及時趕到阻止，才能保住這筆錢。吳男孩說，因為剛接到電話時，對方所講之購買資料細節皆正確無誤，才會信以為真，非常感謝超商店員機警，也感謝警方及時趕來保住他的積蓄。

警方提醒，近來謊稱知名網站之詐騙猖獗，若接獲要求需匯款或操作ATM之電話時，應撥打165反詐騙專線求證。