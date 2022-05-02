南韓直播主釜山俠客，上月29日公開中了樂透頭彩，還附上中獎畫面，還笑稱要更換手機號碼，並要大家好好去過自己的人生，金額高達韓幣22億元，折合新台幣約5560元，還將經營許久的IG帳號轉成私人使用，似乎即將要引退，不料才過2天卻改口根本沒中獎，一切竟只是他在開玩笑。

釜山俠客1日在IG張貼自己報導截圖，表示自己沒有中樂透頭獎，實際上只是在跟朋友們開玩笑，卻意外被寫成了新聞，到不久之前都還在假裝真的中了獎，只是突然湧來無數親朋好友來電，讓他趕緊做出澄清，並對大家道歉現在才揭開真相，再三強調自己真的沒有中了頭獎。

儘管他大力否認中獎一說，不過網友卻質疑他是真的中了頭彩，只是因為發現公開惹上很多麻煩，對他的說法抱持存疑的態度，認為他是故意說沒中，說是沒中獎才是騙人才對，畢竟接到太多騷擾金錢來電，才會在這麼短時間內頻繁改口。不過也有不少人自嘲原來是被騙了，並接受了釜山俠客的解釋。

實際上，釜山俠客是一名直播主，2018年便開立Youtube頻道，憑藉經營自媒體打響知名度，贏得格鬥實境《哭泣的拳頭》機會，進帳千萬鈔票收入，2020年還以本名朴賢宇歌手出道，如今因中樂透登上媒體版面，讓他趕緊出面澄清，至於他的頻道也又陸續展開經營，要用實際行動破除先前自己說的中樂透一說。