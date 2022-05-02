感情是需要經營的，不是一個人的事情，發現了問題嘗試溝通，把自己的心裡話講出來，才能解決問題。運勢命理網站「靈匣網」點名，星座摩羯座、天秤座、金牛座、雙子座、天蠍座5月份感情運勢不順。

▍摩羯座

摩羯們的性格讓他們適合結婚不適合戀愛，他們太過老實，不會戀愛中需要的浪漫和驚喜，有的則是婚姻中的責任心。摩羯們不擅長溝通，這導致與愛人有什麼問題不能及時溝通埋下隱患。同時摩羯們忙於工作，忽略了愛人的感受。摩羯們認為努力工作是為了給對方一個美好的未來，可是摩羯們不會表達出來，在愛人的眼裡就是工作比自己重要，長此以往會積累很多矛盾。

▍天秤座

天秤們這段時間在感情上的狀態不是很好。他們的桃花運一直都不差，身邊不缺人追，但是天秤們總是在逃避這個問題。對單身的天秤們來說，面對別人的追求，他們總是很猶豫，雖然有心動的感覺，但又想這想那，遲遲不 回覆，傷人的心。對戀愛中的天秤們來說，也是因為在逃避，不面對感情中的問題導致兩個人間的矛盾。

▍金牛座

金牛們是慢熱型的，所以對待感情有些遲鈍。他們非常的老實，不會甜言蜜語、驚喜浪漫之類的，有時候就會讓人感覺與金牛們在一起特別無聊。金牛們感情遲鈍，如果沒有深厚的感情基礎，兩個人非常瞭解彼此，那金牛們可能捕捉不到對方表達的愛意，也就給不了回應，在一段感情裡，如果付出得不到回應，是無法長久的。

▍雙子座

有暗戀對象的雙子們，這個月過得並不安穩。他們對自己沒有信心，總是患得患失，一邊愛著一邊焦慮的感覺讓人很難受，雙子們格外沒有安全感。有愛人的雙子，則是做了不好的事情，因為聽了別人的話，就認為自己的愛人應該怎麼樣，逼著愛人去變成自己想要的樣子，就會引發矛盾。愛情不是索取，是付出，做自己才是最好的。

▍天蠍座

天蠍們這段時間的感情其實還可以，但是容易在小的地方出問題。單身的天蠍們有表白的勇氣，但是卻在這件事情上思考的不是很周到。天蠍們會在乎別人對自己的看法，而不是自己的感受。如果覺得值得，那就去做，跟其他人是沒有關係的。在戀愛中的天蠍們則是會忽略另一半的感受，因為在一起太久了，當生活成了一種模式之後，就不會再有感覺了。