國史館日前舉辦研討會宣揚「台灣地位未定」引發爭議，藍委楊瓊櫻今天批評這種說法是的「類政府」「類官員」。國史館館長陳儀深則表示，他沒有說過台灣地位未定論，這是誤解，也沒有說過非法統治。台灣透過總統直選等「有效自決」方式，已確立主權地位。

國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約生效七十周年研討會」，陳儀深和學者提及「台灣地位未定」，遭前總統馬英九批評，執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，「非常可笑」。

陳儀深今天赴立法院司法及法制委員會專題報告「舊金山和約及中日和約（台北和約）生效七十周年紀念與台灣法律地位探討」，媒體追問，陳儀深日前改口否認台灣地位未定論，是否因為藍營的壓力？陳儀深表示，他沒有改口，不管是在研討會上的報告還是以前寫過的文章，他都沒有說過「現在未定」，這是個誤解。

他隨後也在報告引用台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志等人的說法指出，70年前「舊金山和約」 生效後，台灣的國際法律地位暫時未定；但70年後的今天，台灣經過國會全面改選、總統直選等「有效自決」方式，已確立台灣主權地位。

國民黨立委楊瓊櫻則在質詢時列舉1943年中華民國與美、英兩國同時發表的「開羅宣言」，要求「日本竊自中國之領土，如東三省、台灣及澎湖必須歸還中華民國」；1945年的「波茨坦公告」第8條規定，「開羅宣言」的條件必須實施；日本投降後簽署的「日本降書」也接受菠茨坦公告。

她詢問陳儀深，如果像研討會中說的「開羅宣言」無國際法律效力，「舊金山和約」無規範台灣主權，中華民國過去70年在台灣難道是非法統治嗎？民進黨政府很愛創造一些新名詞，有「類火車」「類普篩」，合法性被否定的政府難道也是「類政府」，「那你們是不是都是類官員」？

陳儀深則強調，「這不是我講的話，非法統治，我沒有說過」。藍委批評國史館宣揚台獨理念，他也說自己沒有「宣揚」這兩字，國史館只是辦研討會出版史料，也已經不是以前古代「國史」的概念。

陳儀深隨後回應綠委的詢問表示，國史館舉辦的研討會，會中的發言並不代表官方立場，也沒有官方修史「一錘定音」這種東西，研討會的內容也沒有政府定調的意思。

與會的外交部代表則解釋，對於國史館舉辦的研討會，政府本於自由民主體制尊重多元的立場，但中華民國在台灣70多年來是主權國家，政府運作按中華民國憲法和法律行使，中共認為中華民國不存在，但實際上仍然存在，我們有邦交國且在國際間扮演重要供應角色，是自由民國的國家體制，這點無庸置疑。