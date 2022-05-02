中國國家鐵路集團（國鐵集團）4月累計發送貨物3.3億噸，年增3018萬噸，增長10.1％，單月貨物發送量、日均裝車數等多項指標均創歷史新高。

新華社援引國鐵集團貨運部負責人指出，國鐵集團統籌疫情防控和運輸組織，充分利用疫情防控停開減開客車騰出的運輸能力，大力實施以貨補客策略，為保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定多作貢獻。

4月，大秦、唐包、瓦日、浩吉鐵路貨物發送量分別年增長9.4％、26.2％、24％、49.5％；用好蘭新、格庫、蘭渝等進出疆通道能力，加強新疆煤炭外運力度，當月煤炭外運量年增長17.7％。

此外，國鐵集團加強國際聯運，加強中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路國際列車運輸組織，提升鐵路口岸站過貨能力，保障國際供應鏈產業鏈穩定暢通。4月，西部陸海新通道班列發送6.3萬標準貨櫃，年增長19.6％；中老鐵路發送進出口貨物13.2萬噸，月增10％。