林姓男子是中低收入戶，18歲時因相依為命的父親過世，便獨自生活，曾因收入不穩定而以網咖為家，透過愛心基金得以清償3萬多元的健保費。愛心基金成立超過20多年，集結社會善心人士的捐贈，迄今已協助超過2200個弱勢家庭，逾4770人受惠，補助金額高達5000多萬元，而新北市去年就有94戶、139位弱勢民眾透過愛心基金協助，得以清償健保費逾298萬元。

新北市政府與中央健康保險署於2日共同召開「健保有愛，送暖到新北」記者會，健保署長李伯璋表示，愛心基金幫助繳不起健保費的中低收入戶，免除被鎖卡的焦慮，透過健保署與在地縣市政府合作機制，由地方政府提報無力繳納健保費的弱勢民眾及家庭，包括具中低收入資格且獨自扶養未成年子女、家中成員遭逢重大事故有經濟困難者，補助他們積欠的健保費。

李伯璋指出，去年透過愛心專戶協助新北市民94戶、139人健保欠費約298萬餘元，最小受助者1歲，最大受助者71歲，讓弱勢民眾不因健保欠款而產生焦慮，在清償後能夠安心的生活。

新北市副市長謝政達說，全民健保制度推行多年，每人都能感受到對台灣醫療照顧品質的提升，健保署希望人人能分享平等這制度，縱使經濟貧困者還是能達到醫療目的，對弱勢者是一大福音，是很良善的措施，新北市政府的愛心大平台也是類似這樣的專戶，累積來自許多圓夢英雄的捐贈，就是希望集合點滴的力量，推動善的循環。

愛心基金捐款人代表、李姓國中退休老師滿懷感謝表示，老公去年因腦梗塞中風，花了很多健保署非常多的錢，直言若無健保制度她就要去賣房子了，疫情期間更看到醫護人員的辛苦，希望她也能有出力的地方，所以每月固定捐款，這是她很小的心意，期盼健保制度能永續發展，才是老百姓的福氣。