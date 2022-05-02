23歲陳姓男子為了賺外快，竟然兼職當車手詐騙岡山燕巢區的婦人，騙得34萬元新台幣。警方日前循線到台南六甲逮捕陳男，詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官訊後以5萬元交保。警方正循線追查有無其他共犯。
陳男所屬的犯罪集團日前利用台電人員身分，謊稱婦人積欠電費1萬7000元，騙徒先說要幫婦人報案，後來由假警察接手，又說婦人的帳戶被詐欺車手盜用，要求婦人取出現金，以免遭人盜領。
婦人一時心慌，加上詐騙集團不停打電話催促他提領金錢，於是上當，遵照假警察的指示領出34萬元交給詐騙車手。警方獲報後展開調查，發現陳男是搭乘計程車到燕巢取款，以車追人，並向橋頭地檢署申請拘票，於4月26日到台南市六甲地區逮捕陳男到案。
陳男曾經在台南與高雄地區犯下數件詐騙案，由於今年4月時梓官區也發生類似的詐騙案件，當時嫌犯也是搭乘計程車犯案，警方研判這應該是同屬某犯罪集團所為，正擴大調查。
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