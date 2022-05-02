國立中央大學台灣經濟發展研究發布4月份消費者信心為71.77點，較上月份下跌0.47點，其中「購買房地產時機」指標為116.35點；「未來半年購買耐久性財貨時機」指標的調查結果為122.4點，可見民眾對於耐久財及房地產購買信心仍然保持樂觀態度。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，台灣房屋與國立中央大學台灣經濟發展研究中心合作調查「房地產購買時機」指標，本月調查結果116.35點，與上月相較下跌3點，4月小跌屬短期信心不足，主要受到短時間內疫情升溫以及打炒房政策、升息因素干擾等，但長期來說不動產仍是持續看好。

周鶴鳴指出，主計總處最新概估，2022年國內經濟成長率為4.43％；國際貨幣基金（IMF）最近公布的數據表示，今年台灣人均所得預估至少成長6％至超過3.6萬美元；主計處表示，台灣出口仍將持續成長，而受到通貨膨脹之關係萬物皆漲，更顯不動產「贏通膨」的特性，鑑於此，台灣在經濟、所得等基本面的帶動下，以及就業機會上升，對於台灣房地產仍然充滿支撐力。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院3月份公布營建業營業氣候測驗點為105.34點，較上月106.01點下跌0.67點，呈現連續第二個月下滑走勢。根據中央銀行3月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為288.57百億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.64％，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧提到，近期打炒房之利刃紛紛指向預售屋，而隨著物價漲，人力、材料成本過高…等，都是使得房價成本一層層墊高，而民眾購屋負擔更隨之增加，進而影響民眾購屋上的限制，在總價不變的情況下，坪數大縮水，小兩房、小三房是否合用又是另一個問題，使得有不少購屋者轉向中古屋市場，因為中古屋商圈成熟，價格波動不大，品質看得見、區位好、裝潢好、家電完整、住戶率高價格穩定、生活機能好，都是中古屋的優勢。

最後提醒，中古屋購屋者需要考量的，是相對於預售屋來說，在購屋初期自備款上需有較多的準備，自備現金負擔與否，是不能忽略的重要考量。