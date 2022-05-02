美股因俄烏戰事不停及升息與通膨，持續大跌，台股2日因勞動節補假避開開市，但立委在財委會質詢時希望金管會發表對台股後市看法也希望對股民喊話。金管會主委黃天牧表示，全球今年股市波動高，台股年來跌幅8％多相對比較抗跌，主計處估經濟成長率近4％，基本面還是很穩健，目前量能也尚未失控，台股在雖難逃波動但基本面有撐，提醒投資人「注意風險，審慎選股」。

黃天牧表示，其實從年初以來，全球都在跌，可是台股跌幅相較其他國家是低的，據統計年來台股跌了8％多，韓國股市大概都9點多，NASDAQ跌幅更深。所以相對來講，台股表現比較有韌性，且今天日韓股市雖下跌，但是有收斂不到1％左右。從基本面來看，台灣上市櫃公司第一季10.2兆元營收比去年增加13％，加上殖利率高達3.96％，外資現在持有台股的市值，也還在4成左右每天的交易量外資部分大概也在29～30％，這量還是差不多。

所以回歸基本面來看，台股雖難免受到大環境跟著波動，但終究要回歸基本面，所以還是提醒投資大眾「注意風險，審慎選股」。黃天牧強調，現在情況是以前沒有見過，如上海封城、俄烏戰爭對供應鏈影響、農產品價格及升息，但目前台股量還是3,000億元以上，流動性仍是很足，因此還是溜狗理論，狗跑來跑去，仍是回主人身邊，即狗是價，主人是基本面。