擁有200萬訂閱的知名Youtuber Joeman，以「平價奢侈對決」、「開箱豪宅」影片受粉絲喜愛，年僅33歲年收超過2千萬。不過，日前Joeman的徵才廣告被網友質疑是慣老闆，要求有經驗、會一堆多東西，且要新鮮的肝，結果月薪才4萬元，員工福利還是刮刮樂，對此，Joeman本人親自回應，目前4位正職員工年薪都近百萬，獎金6個月以上，自認不是慣老闆。

一名男網友看到Joeman的徵才消息後在Dcard批評，覺得Joeman開的薪水，月薪4萬加上獎金年薪頂多68萬元，且不接受新人，認為有經驗的人在北部拿這種鳥薪水有點誇張，同樣是百萬YouTuber的蔡阿嘎，對方員工福利還有住宿補助，結果Joeman只有刮刮樂，酸道「連勞健保這種法律規定要的都被視為福利」，最後還補一句，「裡面寫要有新鮮的肝，然後工時沒有寫，剩下大家就自己想像了，呵呵」。

文一PO出引起網友熱議，有網友留言：「要會操作相機就不值這個價了」、「68萬，不能正常上下班，工時又長，工作還要很有技術性，當台灣勞工是塑膠做的？」但也有人覺得不錯，「笑死，給這樣的薪水大概封頂了吧，有沒有聽過其他youtuber給的薪水」。

對於慣老闆爭議，Joeman本人也在底下留言解釋，月薪4萬是起薪，如果是資深編輯應徵，薪資一定是以前一份工資往上談，年終2個月跟各種獎金也只是保底，業績好繼續往上加，「目前4位正職員工這3年領的年終跟獎金合計6個月以上，年薪都是破百或近百萬，當然難以跟科技業比，但以媒體業來說我自認不算慣老闆。 」

至於工作時數，Joeman表示，目前只有正職編輯要進工作室，工作完就離開，其他經紀人跟剪輯師在家上班，工作完自行下班，一周工時數不超過40小時，但偶爾大產品檔期連發，如9月iPhone上市，當然是整個工作室都在爆肝拍片剪片加班，若想上鏡的他也不會拒絕，像是他的員工有3位也經營自己的youtube，他也很樂意出現在他們頻道。

對於網友質疑先前有員工跳槽到Dcard，Joeman澄清，這兩名員工是之前和Webtvasia合作拍《Joeman Show》時，Webtvasia的員工，不是他僱的，他的工作室成立5年來所僱用的員工無人離職。

Youtuber Joeman開月薪4萬徵才在Dcard上被轟是慣老闆。（翻攝自Dcard）