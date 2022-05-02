中天新聞日前公布委託求真民調公司針對20歲以上台北市民，進行台北市長人選支持度的市話及手機調查，以國民黨的蔣萬安、民進黨的陳時中，以及民眾黨支持的黃珊珊等3位台北市長熱門人選，國民黨籍的蔣萬安以31.9％支持度奪冠，台北市副市長黃珊珊支持度則攀升到25.8％，位居第2。對此媒體人羅友志分析指出，如果現在把陳時中數字當真的話，「我覺得未來剩下七個月你會看到很大改變」。

調查結果顯示，因疫情嚴峻，中央防疫情指揮官陳時中在台北市長參選民調支持度，首度跌破20％，僅獲19.2％民眾支持，排名第3；台北市副市長黃珊珊支持度則攀升到25.8％，位居第2。

羅友志4月30日在中天節目《大新聞大爆卦》中分析該民調，他認為，以年齡層來說，黃珊珊吸引許多年輕族群選票，蔣萬安是平均吸引（選票），民眾黨就是當年太陽花學運時，沒有被「覺青」吸引到民進黨的板塊，這是一群有獨立思考能力、很願意表達想法的民眾，可是更多的覺青派可能還沒有在此次民調中顯現，而「覺青派」從2018年被總統蔡英文拱出來後，每次都藏的很深，已經吃過多少苦頭，從高雄市前市長韓國瑜罷免案到四大公投，這些人冒出來，哪一次這些覺青票沒有成功過？

羅友志進一步提到，「你認為陳時中現在民調的年輕票，真的是他的數字嗎？我覺得不要太低估陳時中。」針對民調顯示陳時中排名第三名，羅友志認為，這是非常好操作的議題，如果他是黃珊珊或國民黨，應該要大量跟大家說陳時中其實沒有想像中的厲害，這是非常好的操作方式。但他直言，「藍綠陣營也不要太低估陳時中，畢竟疫情高峰在7月如果一過，台灣人的『金魚腦』再加上覺青派的票灌上去，陳時中這個（支持度」數字會有極大的變化」。