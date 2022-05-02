警所辦公室、槍櫃都設置LED「紫外線殺菌燈」。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎確診人數破萬後，台中市警方面對嚴峻的疫情，加緊防疫措施，台中市警察局第三分局正義派出所警友站，協助加強派出所防疫措施及員警的保護力，於正義派出所廳舍內裝設LED「紫外線殺菌燈」，在一片紫光燈籠罩下，增強滅菌效果，為員警的健康及安全把關。

正義派出所指出，正義派出所廳舍內安裝最新式的LED「紫外線殺菌燈」，透過電輻射殺死微生物細胞，以達到消毒、滅菌的效果，防疫措施升級，保護警力。槍櫃室另設置LED「紫外線殺菌燈」，出勤的裝備也經由紫外線消毒滅菌處理，讓員警安心使用，在疫情嚴峻期間，防疫更周全。

正義派出所所長李參民表示，維護社會治安、整頓交通狀況或執行防疫工作，警方24小時不打烊，員警執勤時更須頻繁與民眾接觸，染疫風險亦高，正義警友站一直以來全力的支援，成為員警最強的後盾，備感窩心，持續戮力守護民眾的安全。

警方呼籲民眾，疫情防禦工作，最重要的是第一時間的預防，民眾外出時，務必戴好口罩、勤洗手，做好個人防疫工作，攜手共度疫情。