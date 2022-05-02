因應台積電進駐高雄楠梓產業園區設廠，緊鄰的高市油廠國小擬改制為科學實驗中學小學部，未料預定招收20％為社區生、80％為楠梓園區員工子弟，引發地方強烈反彈，質疑「未蒙其利先受其害」，高市議員陳善慧今（2）日質詢時要求市府正視，切勿「節外生枝」，市長陳其邁允諾，會保障原有學區受教權。

陳善慧指出，前幾天學區里長、宿舍居民強烈反映，為何油廠國小要改制為科學實驗中學小學部，擔心未來油廠國小會被消滅，本來今天學區里長跟居民要搭遊覽車到議會來陳情，但因為疫情關係，先被他勸退。

陳善慧提到，目前該實驗中小學入學設定為20％社區學生，其餘80％卻獨厚園區員工子女，這樣很不公平、不合理，學區家長很擔心孩子無法進入讀油廠國小；要教育人才，提升國家競爭力大家不反對，但不能用這種手法，更何況台積電要來，不一定大家都會贊成，楠梓區居民甚至認為「未蒙其利，先受其害」。

陳善慧認為，油廠國小是油人的象徵，中油子弟在那就學，除保障油廠員工及原有學區子女受教權外，也不希望油廠國小改名字，失去原有的情感連結，加上限縮中油原員工和學區子女就讀員額比例，恐嚴重影響地方居民權益。

陳議員建議，籌設科學實驗中學、小學部不一定要推動油廠國小改制，其實中油廠區附近有許多國中小用地，包括橋頭區新莊里、甲北里及甲南里及高大特區藍田里、中興里及中和里都有文中小用地，希望教育局不要再「節外生枝」，引發不必要困擾。

對此，陳其邁答詢時表示，科學實驗中學小學部到底要籌設在哪仍在評估中，但最大原則是，現有學區學生就學權益不受影響，請大家放心。

教育局長謝文斌表示，隨著台積電設廠等相關因素，已預先規畫油廠國小朝設置科學實中方向努力，目前正統籌規畫中，針對議員建議會納入參考，強調未來會保障社區生就讀及地方的社區情感，並持續與地方溝通以取得共識，尋求雙贏政策，至於學校名稱則將與科技部再行研議。