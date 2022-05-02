俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）4月30日秘密動身前往烏東前線，身為軍隊最高階將領，吉拉西莫夫親赴前線的舉動相當罕見，匿名美國官員指出，這代表俄軍前線還有許多問題沒解決，美國眾議院議員柯羅則指，這可能代表俄軍情況不妙。

俄羅斯部隊在烏克蘭東部的進展趨緩。

《紐約時報》（New York Times）報導，一名匿名烏克蘭高階官員透露，吉拉西莫夫上周親赴危險的烏東戰事前線多日，並於30日白天抵達已受俄軍控制的烏東北城鎮伊久姆（Izium）第12學校（School No. 12）。官員說吉拉西莫夫親訪前線，是為了改變俄軍疲弱的進攻態勢，烏軍也已經事先掌握吉拉西莫夫會造訪伊久姆的消息，但未來得及逮到他。

當晚烏克蘭軍隊對伊久姆第12學校發動攻擊，不過當時吉拉西莫夫已經動身返回俄羅斯，烏克蘭稱這起攻擊殲滅了約200名俄羅斯士兵，其中也包括伊久姆基地指揮官西蒙諾夫少將（Maj. Gen. Andrei Simonov）。

伊久姆第12學校實際上是俄羅斯第2集團軍（Second Combined Arms Army）及該區域的空降部隊基地，烏克蘭官員說，他們並不是因為吉拉西莫夫來訪而摧毀第12學校軍事基地，而是因為這本身就是一個重要的基地。

針對烏方指吉拉西莫夫親訪烏東，2名匿名美國官員也證實，不過他們並不清楚吉拉西莫夫前往伊久姆軍事基地，官員說美國的初步判斷是，吉拉西莫夫前往前線，是因為意識到俄軍「還沒有解決所有問題」。

《紐時》指出，這麼高階的軍官出現在前線是非常罕見的，即便俄軍已將目標縮小至烏東，不過軍事專家指出，俄羅斯部隊內部仍相當混亂，在面對烏軍頑抗之際，仍面臨後勤及協調問題。俄軍入侵烏克蘭2個多月來，專家們分析由於缺乏統一指揮官，導致俄羅斯部隊之間缺乏協調，造成至少10名將領因親赴前線解決問題陣亡。

4月中，俄羅斯已任命陸軍將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）為入侵烏克蘭的指揮官。在俄軍撤出基輔近郊後，拿下烏東頓巴斯（Donbas）地區對普丁來說將是安慰獎。

才拜訪完基輔的美國眾議院情報委員會成員柯羅（Jason Crow）1日評論，「這可能意味著俄羅斯人的情況不妙」，「他們有數千人在行動中戰死，部隊士氣低落，而且非常重要的是，他們在南部、東部的進攻似乎停滯不前。」

針對報導，俄羅斯國防部尚未回應。