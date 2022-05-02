俄羅斯正因發動對烏戰爭而遭國際經濟孤立之際，莫斯科正尋求加大對中國的貿易量，以減緩國際制裁的打擊。俄羅斯希望兩國於2024年的貿易額能達到2000億美元。

美國之音報導，俄羅斯外交部亞洲部負責官員季諾維耶夫（Georgiy Zinoviev）4月30日對俄羅斯國際文傳電訊社說，俄羅斯正在集中精力爭取達到兩國領導人設定的到2024年貿易額達到2000億美元的目標，而且非常有可能比計劃提前達到這個雄心勃勃的數字。

季諾維耶夫說，中國企業對在俄羅斯擴展仍舊很感興趣，一些西方企業撤出後，中國企業將得到更多機會。但他承認，如果中國企業幫助俄羅斯繞過制裁，也面臨可能受到連帶制裁的風險。儘管如此，中俄合作可能仍有顯著成長。

季諾維耶夫表示，中國商人勢必要謹慎行事，以免遭受連帶制裁。但是他確信，俄羅斯及合作夥伴將能利用目前的局勢獲取共同利益，並發掘所有領域的合作潛能來大幅度增加合作。

不過，季諾維耶夫表示，由於俄羅斯貿易受到制裁的打擊，需要時間調整。而中國近期爆發疫情採取封控也是令雙方達成目標複雜化的一個因素。

報導另稱，全球許多國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭、加入歐美制裁俄羅斯行列。然而，中國既不譴責，也不參與制裁，還與俄羅斯繼續發展密切關係，被認為嚴重損害國際社會對俄羅斯制裁的有效性。

中國與俄羅斯的密切關係已經成為美國人的主要擔憂。據皮尤研究公佈一項最新民調，62％的美國人認為中國與俄羅斯的夥伴關係構成嚴重問題。該民調還顯示，82％的美國人對中國有負面看法，其中40％有嚴重負面看法。這是2020年以來最高的。

報導表示，這對美國及其盟友與中國的經濟關係前景非常不利。而這種關係遠遠比與俄羅斯的貿易關係要重要得多。報導表示，中國需要考慮能否經得起為了佔其出口市場5％的俄羅斯而冒損害與占其出口市場30％的歐美關係的風險，能否經得起被歐美技術孤立而再次站在「歷史的錯誤一邊」。